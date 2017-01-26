74 года Кемеровской области

Сегодня – День рождения Кемеровской области. 26 января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета страны наша область стала самостоятельным субъектом, выйдя из состава Новосибирской.

С этого момента начинается развитие региона, как мощнейшего промышленного гиганта с угольным, металлургическим и химическим потенциалом. Символично, что рождение области пришлось на самый переломный момент Великой Отечественной войны. Кузбасс бил врага не только на фронтах, где погиб каждый третий, призванный на войну житель области. Область стала броневым и энергетическим щитом страны. Сталь Кузнецких металлургов помогла советским войскам одержать победу в важнейших сражениях. Сюда с оккупированной европейской части страны эвакуировали более 70 заводов. За несколько лет Кемеровская область вдвое увеличила промышленную мощь. Предприятия Кузбасса стали опорой для послевоенного восстановления страны.

В свои 74 – Кузбасс хорошеет, прирастая современными кварталами жилых массивов. Осваивая передовые технологии, мы по-прежнему главный угледобывающий регион страны. На нашей земле родились многие инициативы, ставшие общероссийскими.

Наша малая родина подарила России и миру тысячи уникальных, героических людей - летчиков-космонавтов Алексея Леонова и Бориса Волынова, шахтёров-стахановцев, поэтов, писателей, народных артистов Советского Союза и России, таких как Борис Штоколов, Георгий Бурков, Владимир Машков, Андрей Панин.

Сегодня область чествует Народных героев, точнее героев из народа. Это номинанты первой всекузбасской премии «Народный герой Кузбасса».

Алексей Синицын, председатель Областного Совета народных депутатов: «Люди, которые участвовали, стали номинантами премии «Народный герой», но не стали победителями. Тем не менее, за них проголосовало огромное количество наших земляков. Эти люди получили общественное признание, любовь и уважение земляков. На них будет равняться наше подрастающее поколение. Наша главная цель была на примере наших выдающихся земляков показать, как много может сделать каждый кузбассовец на своем рабочем месте, если он искренне любит свою малую родину. И очень хочет развивать свой родной край – Кузбасс».