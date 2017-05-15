Кемеровские учёные разработали лечебные контактные линзы

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Учёные из Кемеровского государственного университета создали линзы, которые позволят в разы сократить сроки лечения ожогов и инфекций глаз.

Специалисты уже опробовали свою разработку на кроликах и готовятся приступить к испытаниям на человеке.

«Сорбционные линзы извлекают обжигающие вещества с поверхности, полости глаза, и лечат сопутствующие воспалительные и инфекционные заболевания глаз», - сообщает «Газета Кемерова».

Новые линзы будет использоваться в лечении кислотных ожогов, щелочных, повреждений неизвестной природы и для борьбы с инфекцией.