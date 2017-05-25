Общественники проверили, как в Кемерове ремонтируют дороги

Сегодня в Кемерове члены общественного совета проверили, как в городе ведется ремонт магистралей в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Под придирчивое внимание активистов, многие из которых сами автомобилисты и не по наслышке знают о состоянии дорожного полотна, попал один их самых загруженных участков областного центра - Кузнецкий проспект. Здесь сейчас идет реконструкция от улицы Ленина до Автозаводской. Подрядчики рассказали о технологии, объемах и сроках окончания работ.