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В Чите военного осудили за продажу боеприпасов

17 Май. 2017, 9:00
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Читинский военнослужащий получил 7 лет колонии строгого режима за продажу боеприпасов.

Начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения Евгений Лапшин вынес с территории военной части 4000 патронов и продал их своим знакомым. Сотрудники ФСБ узнали о незаконном «бизнесе» 39-летнего солдата и арестовали мужчину.

«Уголовное дело о хищении боеприпасов передали в суд, там военного приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - передаёт «ГТРК Чита»

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