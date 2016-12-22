Исторический прорыв в медицине Кузбасса

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Исторический успех кузбасской медицины. Специалисты Кемеровской областной больницы провели тысячную операцию по пересадки почки. Кемеровский центр – один из основоположников отечественной клинической трансплантологии. С 1969 года накоплен колоссальный опыт, разработаны и внедрены различные методы, которые получили российское и даже мировое признание. За последние 5 лет объём операций вырос в 3,5 раза и сравним только с ведущими московскими клиниками. Подробнее об успехах кузбасских хирургов мы расскажем в программе «Вести – Кузбасс», события недели в субботу и воскресенье.



