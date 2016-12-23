Новые машины скорой помощи

Сегодня автопарк скорой помощи Кузбасса пополнится новыми машинами. Ключи от 19-ти спецкарет вручили руководителям медицинских организаций. Новые автомобили оснащены современным оборудованием, они будут обслуживать жителей 16 городов и районов. Для здравоохранения региона, где постоянно дежурят более двухсот бригад скорой, это очень нужный подарок, особенно накануне Нового года.

Алексей Сергеев, заместитель губернатора: «Один автомобиль класса С, т.е. это самой высокой комплектации, и 18 автомобилей класса B, в которых можно на ходу оказывать интенсивную терапию, они оснащены всем необходимым оборудованием».



Николай Сидоренко, водитель: «Я вообще впечатлен этим автомобилем. Всё работает отлично. Характеристики технические и качество автомобиля на высшем уровне».