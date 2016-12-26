Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
26 Декабря 2016 Кемерово
2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
← 2015
Версия для печати

В Кемерове состоялся мастер-класс хирургов-урологов

26 Дек. 2016, 16:42
34 просмотра

Мастер – класс состоялся в кемеровской третьей городской больнице. Специалисты обсуждали методы лечения онкологических заболеваний. В рамках мастер-класса состоялся обмен опытом между кузбасскими специалистами и заведующим отделением урологии клинической больницы Санкт-Петербурга Игорем Орловым. Была не только теория, но и практика. Хирурги провели две операции на предстательной железе, у пациента рак, но с помощью современных методик и технологий избавиться от этого заболевания можно. Сегодня такие операции являются золотым стандартом хирургов – урологов не только третей городской, но и всего мира. Нет разрезов, только проколы, таким образом, пациент после операции восстанавливается намного быстрее. Кроме того, метод лапароскопии позволяет сохранить все функции мочеполовой системы. За операцией с помощью прямой трансляции наблюдали коллеги из других клиник, однако многие приехали лично.

Евгений Помешкин, заведующий урологическим отделением ГКБ № 3: «Всё проходит в такой плодотворной дружеской обстановке на самом деле. Это для нас такой, пригласили на самом деле интересующихся по области у нас из других учреждений приехали урологи – хирурги, здесь же находится операционная. Поэтому можем общаться на прямую, задавать вопросы в детали вникать, это живая хирургия со своими нюансами которые могут возникнуть».


Тэги:
Все новости раздела «Здравоохранение»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2016
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица