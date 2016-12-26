В Кемерове состоялся мастер-класс хирургов-урологов

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Мастер – класс состоялся в кемеровской третьей городской больнице. Специалисты обсуждали методы лечения онкологических заболеваний. В рамках мастер-класса состоялся обмен опытом между кузбасскими специалистами и заведующим отделением урологии клинической больницы Санкт-Петербурга Игорем Орловым. Была не только теория, но и практика. Хирурги провели две операции на предстательной железе, у пациента рак, но с помощью современных методик и технологий избавиться от этого заболевания можно. Сегодня такие операции являются золотым стандартом хирургов – урологов не только третей городской, но и всего мира. Нет разрезов, только проколы, таким образом, пациент после операции восстанавливается намного быстрее. Кроме того, метод лапароскопии позволяет сохранить все функции мочеполовой системы. За операцией с помощью прямой трансляции наблюдали коллеги из других клиник, однако многие приехали лично.





Евгений Помешкин, заведующий урологическим отделением ГКБ № 3: «Всё проходит в такой плодотворной дружеской обстановке на самом деле. Это для нас такой, пригласили на самом деле интересующихся по области у нас из других учреждений приехали урологи – хирурги, здесь же находится операционная. Поэтому можем общаться на прямую, задавать вопросы в детали вникать, это живая хирургия со своими нюансами которые могут возникнуть».



