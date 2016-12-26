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Сказочные персонажи побывали в Кузбасском кардиоцентре

26 Дек. 2016, 16:44
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Если дети не могут попасть на новогоднюю елку, значит, добрый волшебник и его спутница придут сами. Сегодня Дед мороз и Снегурочка посетили юных пациентов областного кардиоцентра.

Сегодня в отделении карантин. По большому счету вход сюда заказан. Но врачи ради праздника сделали исключение. Сейчас новогодние подарки от Деда Мороза поедут на 7 этаж. Пока подарки поднимались на нужный этаж, сказочные герои поздравили пациентов, кто недавно перенес операцию. Маленькой Кире всего 2,5 месяца и это ее первая встреча с Дедом Морозом.

Анастасия Андрианова, мама Киры: «Очень приятно. Еще бы. Конечно, хотелось бы дома отмечать, создаются условия, чтобы ребятишкам повеселее было».

Те, кому на утренник врачи разрешили прийти, вдоволь повеселились. Провести в больничных палатах несколько недель – настоящее испытание. И далеко не все пациенты 31-го числа попадут домой. Страховая компания Страж «Коместра» помогает сбыться новогоднему чуду.

Полина Шеститко, пациент: «Тут интересно, весело».

Ольга Соболевская, заведующая отделением по работе с застрахованными ООО СК Страж «Коместра»: «Уже много лет наша страховая компания Страж «Коместра» приезжает на детские утренники. Это так приятно дарить подарки, так приятно видеть счастливые детские лица».

Сказочных героев с нетерпением ждали и врачи. Они уже давно заметили после такой терапии пациенты быстрее идут на поправку.

Светлана Шмулевич, заведующая отделением детской кардиологии: «Для наших деток это особенный день. Потому что вдали от родителей, вдали от близких родных людей – конечно, им грустно. Вот этот праздник, будет для них очень полезной терапией».

Сказочные герои при поддержке страховой компании Страж «Коместра» объедут еще несколько больниц.


Д.Синкина

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