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Новогодний подарок от строителей

29 Дек. 2016, 20:45
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Новогодний подарок, сделанный руками строителей. Сегодня в Беловском районе после реконструкции открылось детское отделение центральной больницы. Теперь в нём есть всё необходимое для удобства маленьких пациентов и оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Подробности далее.

Двойняшки Маша и Даша Сорокины, сегодня не капризничают. Ещё бы! В обновлённой поликлинике столько нового, интересного. Здесь всё привлекает внимание!

Анастасия Уланова, корреспондент: «Просторные коридоры, светлые стены, а на некоторых даже мультипликационные сюжеты, которые делают ожидание приёма не таким утомительным».

Мария Сорокина, жительница Беловского района: «Много места, всё чистенько, ну, красиво. И ёлку поставили, и телевизор поставили. Для детей очень много места. Уютно!»

Новый телевизор – подарок медикам на новоселье от властей Беловского района. Теперь маленькие пациенты и их родители смогут смотреть не только мультфильмы, но и узнавать важную информацию, которая поможет сохранить здоровье.

Владимир Астафьев, глава Беловского района: «Здесь сегодня и кабинеты УЗИ с новейшим оборудованием, кабинет ЭКГ, там у нас рентген кабинет всё есть для того, чтобы наши дети получали своё здоровье! Это очень здорово!»


Надежда Хабарова, педиатр: «Если хорошо всё выглядит, то, наверное, у людей будет более хорошее настроение, а позитив – это одна из составляющих здоровья».

А закрепить хорошее настроение помог Дед Мороз, который водил с мальчишками и девчонками хоровод, дарил подарки и пожелал пациентам и медикам поменьше болеть!


А.Уланова,А.Максимов,

Тэги: строители, больница, Беловский район
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