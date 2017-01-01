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Кузбассовцев призывают спасти тяжелобольную малышку

30 Дек. 2016, 13:58
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Сегодня   у телезрителей нашего канала  появилась возможность совершить маленькое предновогоднее чудо, которого  очень ждет  четырехлетняя Диана Гильманова. У девочки  врожденный порок сердца, и ей  нужна дорогая операция. Помочь малышке просто, нужно  просто отправить  на номер 5542 сообщение со словом «ДЕТИ».  75 рублей  спишутся с вашего счета и пойдут на операцию Диане.  

Четырёхлетняя Диана очень любознательная девочка. Недавно папа  даже начал учить ее играть в шахматы, и Диана уже делает успехи. Играть в подвижные  игры  малышке нельзя.  Диагноз «Врожденный порок сердца» ей поставили почти сразу после рождения.  На  первом плановом осмотре врачи услышали шумы в сердце. Дефект  межпредсердной  перегородки  необходимо было  исправить с помощью операции, которую и сделали  по квоте в 2014 году. Однако  достигнуть желаемого  результата  врачам не удалось. Через два года Диану осмотрели  в  Томском  НИИ  кардиологии.   Томские  специалисты  могут скорректировать врожденный  дефект  строения,  и  сердце сможет нормально  работать.  

Виктория Савченко, детский кардиолог НИИ кардиологии СО РАМН: «Учитывая возраст  ребенка, топику порока сердца, наличие  начальных признаков  легочной  гипертензии показано  эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером. После щадящей операции  ребенок быстро восстановится и будет активно развиваться».  

Стоимость операции 333 тысячи рублей. Таких денег  в семье нет, тем  более, что маме из-за болезни малышки, пришлось уйти  с работы. 

Татьяна Михеева, мама Дианы: «Мы не можем такую сумму потянуть, практически 400 тысяч, исключая еще проживание, потому что мы  поедем в Томск, будем там оплачивать как бы  проживание и всё. Как говориться, если касается ребенка, продашь всё, что есть, но если было бы что продать, мы бы  продали». 

Читатели  газеты Коммерсант и сайта Русфонд соберут  282 тысячи. Не  хватает  пятидесяти одной тысячи рублей.   Для помощи  Диане  отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение  со словом «Дети».  Стоимость одной СМС  - 75 рублей. Другие способы  помощи - на сайте Русфонда.  А владельцы iPhone и телефонов на платформе Androidтеперь   могут  перевести  пожертвование  через мобильное  приложение Русфонда,  с  помощью  которого делать чудеса  станет еще проще.  


Тэги: Русфонд, Кузбасс
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