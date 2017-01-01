Кузбассовцев призывают спасти тяжелобольную малышку

Сегодня у телезрителей нашего канала появилась возможность совершить маленькое предновогоднее чудо, которого очень ждет четырехлетняя Диана Гильманова. У девочки врожденный порок сердца, и ей нужна дорогая операция. Помочь малышке просто, нужно просто отправить на номер 5542 сообщение со словом «ДЕТИ». 75 рублей спишутся с вашего счета и пойдут на операцию Диане.

Четырёхлетняя Диана очень любознательная девочка. Недавно папа даже начал учить ее играть в шахматы, и Диана уже делает успехи. Играть в подвижные игры малышке нельзя. Диагноз «Врожденный порок сердца» ей поставили почти сразу после рождения. На первом плановом осмотре врачи услышали шумы в сердце. Дефект межпредсердной перегородки необходимо было исправить с помощью операции, которую и сделали по квоте в 2014 году. Однако достигнуть желаемого результата врачам не удалось. Через два года Диану осмотрели в Томском НИИ кардиологии. Томские специалисты могут скорректировать врожденный дефект строения, и сердце сможет нормально работать.

Виктория Савченко, детский кардиолог НИИ кардиологии СО РАМН: «Учитывая возраст ребенка, топику порока сердца, наличие начальных признаков легочной гипертензии показано эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером. После щадящей операции ребенок быстро восстановится и будет активно развиваться».

Стоимость операции 333 тысячи рублей. Таких денег в семье нет, тем более, что маме из-за болезни малышки, пришлось уйти с работы.

Татьяна Михеева, мама Дианы: «Мы не можем такую сумму потянуть, практически 400 тысяч, исключая еще проживание, потому что мы поедем в Томск, будем там оплачивать как бы проживание и всё. Как говориться, если касается ребенка, продашь всё, что есть, но если было бы что продать, мы бы продали».

Читатели газеты Коммерсант и сайта Русфонд соберут 282 тысячи. Не хватает пятидесяти одной тысячи рублей. Для помощи Диане отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одной СМС - 75 рублей. Другие способы помощи - на сайте Русфонда. А владельцы iPhone и телефонов на платформе Androidтеперь могут перевести пожертвование через мобильное приложение Русфонда, с помощью которого делать чудеса станет еще проще.