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В ГКБ № 2 готовятся к приёму больных с нарушением мозгового кровообращения

3 Янв. 2017, 15:56
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Сегодня сотрудники кемеровской клинической городской больницы № 2 готовятся к открытию нового отделения, опыт есть. Напомню, в прошлом году здесь открыли центр оказания помощи пострадавшим в ДТП. В здании обновили всё, начиная от стен (в отделении сделан дизайнерский ремонт) и заканчивая оборудованием. Появилась современная стойка для эндоскопических операций, аппарат позволяющий, делать рентгеновские снимки прямо на операционном столе. Также обновили отделения урологии и хирургии. Сейчас идёт подготовка к приёму больных с нарушением мозгового кровообращения. Пациентов с инсультами в клинику будут доставлять из северной части области. Проект масштабный, в круглосуточном режиме будет работать лабораторная, рентгенологическая службы, а также специалисты блока мультиспиральной компьютерной томографии.

Нэлла Чернобай, главный врач кемеровской ГКБ № 2: «У пациента признаки нарушения мозгового кровообращения и если оно подтверждено МСКТ на мультиспиральном компьютерном томографе, значит, его специальной бригадой скорой помощи будут доставлять к нам. Для продолжения оказания неотложной помощи и самое главное ранних реабилитационных мероприятий».


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