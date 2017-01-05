Кузбассовцам рассказали, как защититься от ОРВИ

Роспотребнадзор по Кемеровской области опубликовал несколько советов, помогающих не заболеть в период разгула гриппа и ОРВИ.

Жителей региона призывают больше гулять на свежем воздухе, высыпаться и хорошо питаться. Рекомендуется тщательно мыть руку перед едой.

- Вирусы гриппа и ОРВИ могут передаваться через предметы общего пользования - перила в транспорте, продукты в супермаркетах и, конечно, денежные банкноты, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что при наблюдении первых признаков гриппа, нужно срочно обратиться к медикам.