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Зимнее чудо: рождественские дети Кузбасса

10 Янв. 2017, 19:02
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Двойной праздник в светлое Рождество с этого года будут отмечать 84 ребенка, родившихся в Кузбассе. В прошедшее 7 января на свет появились 40 мальчиков и 44 девочки. Сегодня женщины, ставшие мамами, традиционно в рамках областной акции «Родился ребенок» получили праздничные поздравления и подарки.


В семье кемеровчанки Полины Лактюхиной первенца ждали на Новый год. Но малышка решила выбрать Рождество.

Полина Лактюхина: «Мы еще в ночь родили, когда молебны еще шли. Мне кажется, это знак свыше. Назвали Мирослава в честь богини мира по церковному».

У Мирославы сегодня появилось и первое украшение в жизни: по традиции всем малышам подарили памятные медальоны «Рождённому на земле Кузнецкой». И вместе с поздравительными открытками мамы получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на неотложные нужды.

Елена Зеленина, заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области:

«С 2000 года у нас в области проводится акция «Родился ребёнок». Первая акция проводилась в Новый год. То есть это было связано с наступлением 21 века. И на протяжении этих уже получается 17 лет акция развивалась постепенно. Количество акций становилось больше, поэтому, получается пять раз в год мы поздравляем женщин, родивших детей».

Это уже вторая акция Родился ребенок с начала 2017-ого. С учётом Нового года демографическая ситуация в Кузбассе поправилась на 140 новоявленных ребятишек. В первом этапе акции лидировал по прибавлению населения Новокузнецк. А сейчас в Рождество демографическая пальма первенства принадлежит Кемерову. И что особенно радует, тенденция последних лет сохраняется: все больше семей решается на второго и третьего ребенка.



Андрей Уфимцев, Сергей Шилов. «Вести Кузбасс», Кемерово

Тэги: Рождество, дети
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