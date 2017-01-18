В Кузбассе сохраняется режим «чёрного неба»

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В социальных сетях кузбассовцы жалуются на смог и неприятный запах, ощущаемый в воздухе. Так, утром 17 января в Кемерове зафиксировано превышение содержание анилина и сажи в Центральном и Заводском районах, а также оскида углерода в Рудничном районе, сообщают специалисты Кемеровского Гидрометцентра. В среду, 18 января неблагоприятные метеорологические условия сохранятся, уровень загрязнённости воздуха в Кемерове и Новокузнецке ожидается повышенный.

Фото: Facebook



