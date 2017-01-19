В Кузбассе открылась клиническая база кафедры эпидемиологии

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Сегодня в детской областной больнице открылась клиническая база кафедры эпидемиологии. Для учебного блока здесь собственными силами реконструировали 250 квадратных метров свободных помещений корпуса восстановительного лечения. Впервые за 49 лет кафедра, где обучаются студенты и врачи самых разных профилей, получили возможность для полноценной научно-исследовательской работы на примере одной из ведущих хирургических клиник региона.

Елена Брусина, главный эпидемиолог министерства здравоохранения по СФО, профессор: «В Сибири на сегодня мы единственная кафедра, которая имеет такие условия. Мы можем здесь показать все современные медицинские технологии, показать докторам разного профиля, студентам, как защитить от возможного риска инфицирования наших пациентов, обеспечить их безопасность».



