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В Кузбассе открылась клиническая база кафедры эпидемиологии

19 Янв. 2017, 17:34
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Сегодня  в  детской  областной  больнице  открылась  клиническая  база  кафедры  эпидемиологии.  Для  учебного  блока  здесь собственными  силами  реконструировали  250  квадратных  метров  свободных  помещений  корпуса  восстановительного  лечения. Впервые  за  49  лет  кафедра,  где  обучаются  студенты  и  врачи  самых  разных  профилей, получили  возможность  для полноценной  научно-исследовательской  работы  на  примере  одной  из  ведущих  хирургических  клиник    региона.

Елена Брусина, главный эпидемиолог министерства здравоохранения по СФО, профессор: «В Сибири  на  сегодня  мы единственная  кафедра,  которая  имеет  такие  условия. Мы  можем  здесь  показать  все  современные  медицинские  технологии, показать  докторам  разного  профиля,  студентам,  как  защитить  от  возможного  риска  инфицирования наших  пациентов, обеспечить  их  безопасность». 


Тэги: Кузбасс, кафедры эпидемиологии
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