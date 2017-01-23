Кемеровские кардиологи проверили сердца шорцев

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Бригада кардиологов из Кемерова провела обследование шорцев, живущих не в отдаленных поселках Горной Шории, а в Таштаголе. Задача - проверить теорию о влиянии городского образа жизни на развитие сердечно-сосудистых заболеваний у представителей коренного населения Кузбасса.

Бесплатный клинический осмотр прошли более 200 человек. Врачи выдали рекомендации, назначали лечение. Такие визиты проводятся в год по два - три раза. Кардиологическая экспедиция длится неделю. Только в 2016 году лечение получили жители Усть-Кабырзы и других посёлков. В целом за время работы кардиологов смертность жителей района от заболеваний сердечно-сосудистой системы снизилась почти на четверть.

Михаил Огарков, главный кардиолог Кузбасса: «Результаты, что мы в этом направлении, что мы в этом направлении работам на протяжении многих, многих лет – лучше всего отражает статистика. Статистика которая показывает, что на протяжении последних 5-7 лет устойчивое у нас снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний».



