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После опоздания к роженице в Кемервое сняли главного врача станции скорой помощи

24 Янв. 2017, 12:27

В областной столице после громкой истории, когда в новогоднюю ночь к кемеровчанке опоздала машина «скорой помощи» с должности сняли  главного врача кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи Аверьянова Евгения Тимофеевича. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. ЧП произошло в ночь на 1 января 2017 года. У кемервочанки начались роды, но в скорую дозвониться семья не смогла, и принимать дочь пришлось отцу. Девочка родилась раньше срока, сейчас она в реанимации. Громким делом заинтересовались в прокуратуре. «Вести-Кузбасс» следят  развитием событий,  подробности в эфире. 


Тэги: сняли врача, Кемерово, скороя не приехала к роженице
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