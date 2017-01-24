После опоздания к роженице в Кемервое сняли главного врача станции скорой помощи

В областной столице после громкой истории, когда в новогоднюю ночь к кемеровчанке опоздала машина «скорой помощи» с должности сняли главного врача кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи Аверьянова Евгения Тимофеевича. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. ЧП произошло в ночь на 1 января 2017 года. У кемервочанки начались роды, но в скорую дозвониться семья не смогла, и принимать дочь пришлось отцу. Девочка родилась раньше срока, сейчас она в реанимации. Громким делом заинтересовались в прокуратуре. «Вести-Кузбасс» следят развитием событий, подробности в эфире.



