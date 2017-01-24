Выяснилось, почему в Кемерове к роженице опоздала «скорая»

Аман Тулеев поручил отстранить от должности главврача Кемеровской станции скорой помощи Евгения Аверьянова за элементы халатности, допущенные сотрудниками службы. Инцидент произошёл в областном центре в ночь с 31 декабря на 1 января. Из-за путаницы, возникшей между фельдшерами по приёму вызовов, скорая помощь не приехала вовремя, кемеровчанке пришлось родить дома самостоятельно.

У беременной начались преждевременные роды она вызвала скорую помощь. Однако медики приехали только спустя два часа. Как пояснили в областном департаменте охраны здоровья населения, машина выехала на вызов вовремя, но по дороге сломалась. Данные о необходимости заменить бригаду и послать на вызов другую машину не были внесены в компьютер одним фельдшером, а второй диспетчер, к которому поступил повторный вызов, был уверен, что скорая едет к роженице. В результате родившуюся раньше положенного срока девочку вместе с матерью увезли в родильный дом областной детской клинической больницы. Ребёнок находился в реанимации. 23 января, после проведённого лечения, девочка переведена в отделение патологии новорождённых. Сейчас проходит прокурорская проверка.