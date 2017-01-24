Власти Кузбасса будут каждый день регулировать работу «скорой помощи»

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Глава Кузбасса Аман Тулеев поручил отстранить от должности главврача Кемеровской станции скорой помощи Евгения Аверьянова за элементы халатности, которые допустили работники. ЧП случилось в областном центре в ночь с 31 декабря на 1 января. Из-за путаницы, возникшей между фельдшерами по приёму вызовов, скорая помощь не приехала вовремя. кемеровчанке пришлось родить дома самостоятельно. У беременной начались преждевременные роды она вызвала скорую помощь. Однако медики приехали только спустя два часа.

Как пояснили в областном департаменте охраны здоровья населения, машина выехала на вызов вовремя, но по дороге сломалась. Данные о необходимости заменить бригаду и послать на вызов другую машину не были внесены в компьютер одним фельдшером, а второй диспетчер, к которому поступил повторный вызов, был уверен, что скорая едет к женщине. В результате родившуюся раньше положенного срока девочку вместе с матерью увезли в родильный дом областной детской клинической больницы. Ребёнок находился в реанимации. Накануне после проведённого лечения, девочку перевели в отделение патологии новорождённых. Сейчас проходит прокурорская проверка.

Владимир Шан-Син, начальник департамента охраны здоровья населения: «Вопиющая ситуация, чистое невыполнение алгоритмов работ «Скорой помощи», почему-то произошли такие непонятные вещи между диспетчерами, что называется – человеческий фактор. На сегодняшний день работает ведомственная комиссия, мой первый зам будет каждый день теперь регулировать работу «Скорой помощи». Будет оценена вина всех диспетчеров, соответственно к ним тоже будет применено наказание».



