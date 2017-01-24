Власти Кузбасса будут каждый день регулировать работу «скорой помощи»
Глава Кузбасса Аман Тулеев поручил отстранить от должности главврача Кемеровской станции скорой помощи Евгения Аверьянова за элементы халатности, которые допустили работники. ЧП случилось в областном центре в ночь с 31 декабря на 1 января. Из-за путаницы, возникшей между фельдшерами по приёму вызовов, скорая помощь не приехала вовремя. кемеровчанке пришлось родить дома самостоятельно. У беременной начались преждевременные роды она вызвала скорую помощь. Однако медики приехали только спустя два часа.
Как пояснили в областном департаменте охраны здоровья населения, машина выехала на вызов вовремя, но по дороге сломалась. Данные о необходимости заменить бригаду и послать на вызов другую машину не были внесены в компьютер одним фельдшером, а второй диспетчер, к которому поступил повторный вызов, был уверен, что скорая едет к женщине. В результате родившуюся раньше положенного срока девочку вместе с матерью увезли в родильный дом областной детской клинической больницы. Ребёнок находился в реанимации. Накануне после проведённого лечения, девочку перевели в отделение патологии новорождённых. Сейчас проходит прокурорская проверка.
Владимир Шан-Син, начальник департамента охраны здоровья населения: «Вопиющая ситуация, чистое невыполнение алгоритмов работ «Скорой помощи», почему-то произошли такие непонятные вещи между диспетчерами, что называется – человеческий фактор. На сегодняшний день работает ведомственная комиссия, мой первый зам будет каждый день теперь регулировать работу «Скорой помощи». Будет оценена вина всех диспетчеров, соответственно к ним тоже будет применено наказание».