В Крапивинском районе проходит декада здоровья

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Декада здоровья в селе Барачаты Крапивинского района началась с концерта. Для пожилых людей организовали концерт и чаепитие. Расписаны и ближайшие 8 дней. Пенсионеры получат заряд бодрости - лечебные процедуры, занятия ЛФК, массаж. Эта программа проводится в районе четвертый год. Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения объезжают все территории. За всё время более двух тысяч человек поправили здоровье. В этом году планируется расширить спектр медицинских услуг, организовать даже пешие походы.



