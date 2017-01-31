Кузбасским пенсионерам подарили трости с противоскользящим устройством

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Металлические трости с противоскользящим устройством и комплекты костылей с подлокотниками получили жители Крапивинского района. Акция проходит уже тритий год подряд и за это время необходимое оборудование получили более пятидесяти человек с ограниченными физическими возможностями.









Анатолий Дробот, пенсионер : «Я всю жизнь проработал не в Кузбассе. Я сам не кузбассовец. Я сам целинник. Поднимали целину. Я очень признателен, очень благодарен всем, всем, всем, кто в этом принимает участие. Спасибо вам большое».



