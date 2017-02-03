В Кемерове онкологию лор-органов будут лечить лазером

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Сегодня врачи кемеровской областной больницы презентовали новое медицинское оборудование. Лазерная установка по удалению опухоли позволяет лечить тяжёлые лор-заболевания. Чтобы удалить новообразование, врачу больше не нужно касаться его. Всё сделает лазер. Нажал на кнопку и опухоль сгорела. Современная установка с большой точностью выполнит сложнейшую манипуляцию без риска занесения вируса в поражённый участок.

Вячеслав Вавин, заведующий лор-отделением Кемеровской областной клинической больницы: "Плюс у неё есть такая функция, которая позволяет видеть опухоль в специальном спектре, т.е. если есть, допустим, злокачественная опухоль, предположим, рак гортани. Раньше как, ну мы на глаз, грубо говоря, видим опухоль и, отступя какой-то промежуток, допустим, полсантиметра, должны были эту опухоль удалить. Теперь мы видим чётко границу опухоли, какие-то отсевы и под микроскопом можем удалять непосредственно только эту ткань, которая поражена, как злокачественная, так и доброкачественная, делать органосохраняющую операцию, не разрушая здоровые ткани".





