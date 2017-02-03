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В администрации Кемерова сказали, когда в школах снимут карантин

3 Фев. 2017, 19:21
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В связи с эпидемией ОРВИ и гриппа в учебных заведениях региона, в том числе и в Кемерове, объявили карантин. В пятницу, 3 февраля стало известно, когда его отменят.

   На основании письма начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области 6 февраля в городе Кемерово будет возобновлена образовательная деятельность в общеобразовательных учреждениях, - говорят в мэрии.

Отмечается, что в школах и учреждениях дополнительного образования профилактика заболеваний продолжится. В неё входят дезинфекция и режим проветривания. Что касается проведения массовых мероприятий, то их ограничат.



Тэги: Кемерово, школы, карантин
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