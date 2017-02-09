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Общественники назвали лучшие медучреждения Кузбасса

9 Фев. 2017, 17:42
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Общественный совет, состоящий при департаменте охраны здоровья населения, подвел итоги работы за прошлый год. Эксперты проинспектировали свыше сотни учреждений здравоохранения региона Кемеровской области. Сюда входят и государственные, и муниципальные, и частные медицинские организации. 

Работу  оценивали по многим критериям. Это открытость и доступность информации, время ожидания предоставления медицинской услуги,  доброжелательность и вежливость  работников и так далее. Максимальный бал составил 74.  

-  Среди государственных медицинских организаций, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, наибольшее количество баллов (72) получил центр здоровья «Инской», наименьшее (57 баллов) - Анжеро-Судженский психоневрологический диспансер, - сообщают в пресс-службе областной администрации.  
   
Среди медицинских организаций, которые работают с пациентами в стационарных условиях, выявилась пятёрка лидеров: 
Беловский детский туберкулезный санаторий «Тополек»,
центр здоровья «Калтанский»,
Кемеровский областной клинический наркологический диспансер,
Новокузнецкий наркологический диспансер и Юргинский психоневрологический диспансер
 
Меньше всего баллов (60) присудили областному противотуберкулезному санаторию. 
   
    


Тэги: Кузбасс, медицина
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