Общественники назвали лучшие медучреждения Кузбасса

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Общественный совет, состоящий при департаменте охраны здоровья населения, подвел итоги работы за прошлый год. Эксперты проинспектировали свыше сотни учреждений здравоохранения региона Кемеровской области. Сюда входят и государственные, и муниципальные, и частные медицинские организации.

Работу оценивали по многим критериям. Это открытость и доступность информации, время ожидания предоставления медицинской услуги, доброжелательность и вежливость работников и так далее. Максимальный бал составил 74.

- Среди государственных медицинских организаций, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, наибольшее количество баллов (72) получил центр здоровья «Инской», наименьшее (57 баллов) - Анжеро-Судженский психоневрологический диспансер, - сообщают в пресс-службе областной администрации.Среди медицинских организаций, которые работают с пациентами в стационарных условиях, выявилась пятёрка лидеров:Беловский детский туберкулезный санаторий «Тополек»,центр здоровья «Калтанский»,Кемеровский областной клинический наркологический диспансер,Новокузнецкий наркологический диспансер и Юргинский психоневрологический диспансерМеньше всего баллов (60) присудили областному противотуберкулезному санаторию.



