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Жители Кузбасса оценят работу больниц и поликлиник

16 Фев. 2017, 16:58
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Кузбассовцы могут высказать своей мнение о качестве  оказания услуг в медицинских организациях области, приняв участие в голосовании на сайте департамента охраны здоровья населения Кемеровской области. Здесь размещена специальная департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

Оценки получат более сотни частных и государственных медицинских организаций. Среди них ФГБУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области» и другие.

Среди критериев, по котором будут выставляться оценки - открытость и доступность информации, комфортность предоставления медицинских услуг, время ожидания, доброжелательность персонала и так далее.

 


Тэги: Кузбасс, оценка больниц, здоровье
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