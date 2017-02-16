Жители Кузбасса оценят работу больниц и поликлиник

Кузбассовцы могут высказать своей мнение о качестве оказания услуг в медицинских организациях области, приняв участие в голосовании на сайте департамента охраны здоровья населения Кемеровской области. Здесь размещена специальная департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

Оценки получат более сотни частных и государственных медицинских организаций. Среди них ФГБУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области» и другие.

Среди критериев, по котором будут выставляться оценки - открытость и доступность информации, комфортность предоставления медицинских услуг, время ожидания, доброжелательность персонала и так далее.