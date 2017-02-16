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В Кемерове применяют новую технологию удаления опухолей

16 Фев. 2017, 17:28
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Двойной удар по тяжёлому заболеванию. Врачи областной клинической больницы освоили технологию, которую раньше использовали специалисты некоторых медицинских центров страны. Впервые в Кузбассе пациенту в 2 этапа удалили доброкачественную опухоль на языке. О новой методике - Андрей Данилов. 

Язык мой – враг мой. Для Евгения Чередника это популярное выражение приобрело другой смысл. Причина – опухоль, которая образовалась на языке.

Евгений Чередник, пациент: «Мешала при приёме пищи. И постоянно прикусывал, кровило».

Заболевание нередкое, но чрезвычайно неудобное для хирурга. Из-за того, что язык содержит огромное количество мелких артерий. Поэтому ещё недавно операции по удалению опухоли были чреваты обильным кровотечением.

Николай Малков, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии: «  Это были операции, которые сопровождались зачастую переливанием крови, различными осложнениями. Но мы на них шли, потому что надо было обеспечить нормальную жизнь или хотя бы обезопасить его от угроз каких-то».

Теперь это в прошлом. Перед основной операцией по удалению опухоли проходит ещё одна. С помощью нового оборудования, которое поступило в областную клиническую больницу, специалисты с ювелирной точностью локализуют артерии.

Виктор Луценко, заведующий отделением сосудистой хирургии: «Уникальность в том, что сосуды здесь диаметром 0,3, 0,5 миллиметра и соответственно, представьте, это в 2-3 раза меньше, чем 1 миллиметр. Доставить раньше в такой сосуд сферы, которые могли бы перекрыть кровообращение, было невозможно. Сейчас это возможно».

Операции с применением коллективного труда хирургов сразу двух отделений здесь планируют поставить на поток. Чтобы, как и Евгению Череднику, помогать пациентам, избавляться от языкового барьера и снова ощущать радость полноценной жизни.



Тэги: Кемерово, опухоль, областная клиническая больница
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