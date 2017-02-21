В Кузбассе усилены проверки мяса птицы

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В Кузбассе усилена работа по профилактике птичьего гриппа. Вся ввозимая в торговые сети куриная продукция: мясо, яйцо и даже перо проходит контроль. Но опаснее всего перелётные птицы. Именно они являются переносчиком инфекции. В случае заражения одной домашней птицы погибнуть может всё поголовье. Сегодня ветеринары осматривают их на частных подворьях, птицефабриках, берут на анализ пробы помёта и крови. Их изучением занимаются две лаборатории. Только в прошлом году исследовано больше десяти тысяч проб, и учитывая непростую эпидемическую обстановку в зарубежных регионах, в этом году работы у специалистов меньше не станет.



