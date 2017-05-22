В Кузбассе свирепствуют клещи

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В Кемеровской области клещи покусали более пяти тысяч человек. Это меньше, чем за то же время прошлого года, однако по-прежнему число внушительное. В тридцати случаях специалисты нашли возбудителя энцефалита. Больше всего обращений – в Кемерове, Новокузнецке, Тяжинском и Ижморском районах. Насекомые мигрируют все ближе к людям. Клеща можно подцепить в дачных массивах, городских парках и аллеях. При этом осматривать после прогулки надо не только себя, но и домашних животных. Все опасные территории периодически обрабатываются. Но о мерах защиты специалисты советуют помнить всегда.