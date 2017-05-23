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Медики предупреждают кузбассовцев об ухудшении самочувствия в жару

23 Май. 2017, 17:56
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Сегодня по сообщениям синоптиков самый жаркий день этой весны. Местами воздух прогрелся до 35 градусов. Кемерово приближается к историческому максимуму. Сейчас в областной центре…+30, а ровно 70 лет назад 23 мая был поставлен рекорд за всю историю наблюдения +31 градус.

Самое удивительные, что уже в конце недели сотрудники гиброметеоцентра обещают заморозки. Такие перепады температуры, конечно, сказываются на здоровье. По данным врачей, треть населения планеты сегодня страдает метеочувствительностью. Особенно это касается людей, которые перенесли инсульты, беременных женщин и детей до пяти лет. Медики советуют сегодня следить за своим состоянием. В случае необходимости вызывать скорую помощь.

 

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