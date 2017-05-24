Кемеровчан призывают спасти глаз 7-месячной малышки

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В редакцию «Вести-Кузбасс» обратились с просьбой рассказать о беде маленькой кемеровчанки Леры Пуховой. Медики поставили 7-месячному ребёнку страшный диагноз: ретинобластома. Это злокачественная опухоль глаза. В России врачи предложили полное удаление глаза, но мама девочки вышла на специалистов из Швейцарии. Они дают оптимистичные прогнозы, правда, лечение очень дорогое. К тому же у ребёнка имеется грубая соматическая патология, это осложняет ситуацию. Мать девочки Анастасия Пухова обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой оказать материальную поддержку. Уточнить все детали, а также узнать реквизиты можно по ссылке.