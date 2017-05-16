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Школа журналистики ГТРК "Кузбасс" выпустила своих первых учеников

16 Май. 2017, 12:27
123 просмотра

Школа журналистики при главном областном телевидении выпустила своих первых воспитанников. Два десятка школьников с осени прошлого года изучали азы репортерского, операторского и  режиссерского мастерства. Пробовали себя в роли ведущих и  учились делать сюжеты. Все это время с ребятами занимались настоящие профессионалы, работающие в  нашей  телерадиокомпании.  К слову, ученики уже  сделали  выпуск детских "Вестей". 
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