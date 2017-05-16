Школа журналистики ГТРК "Кузбасс" выпустила своих первых учеников

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Школа журналистики при главном областном телевидении выпустила своих первых воспитанников. Два десятка школьников с осени прошлого года изучали азы репортерского, операторского и режиссерского мастерства. Пробовали себя в роли ведущих и учились делать сюжеты. Все это время с ребятами занимались настоящие профессионалы, работающие в нашей телерадиокомпании. К слову, ученики уже сделали выпуск детских "Вестей".