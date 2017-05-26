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В Кемерове знаменитый самолёт отправили на ремонт

26 Май. 2017, 17:31
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Во дворе школы № 31 демонтируют летательный аппарат, который был установлен кемеровским аэроклубом в память о прославленном земляке Владимире Мартемьянове.

Самолет, который более 25 лет стоял во дворе школы №31, направлен на ремонт. Любимый школьниками летательный аппарат и металлическая опора, на которой он установлен, были обследованы общественной организацией «Ветераны авиации», после чего эксперты вынесли диагноз : нуждается в восстановлении.

Воздушное судно установили в память об абсолютном чемпионе СССР по высшему пилотажу Владимире Мартемьянове.  В своё время он летал точно на таком же аппарате.  

Когда самолёт вернётся на своё законное место - пока неизвестно.

Фото: пресс-служба городской администрации. 


Кристина Личко

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