В Кемерове знаменитый самолёт отправили на ремонт

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Во дворе школы № 31 демонтируют летательный аппарат, который был установлен кемеровским аэроклубом в память о прославленном земляке Владимире Мартемьянове.

Самолет, который более 25 лет стоял во дворе школы №31, направлен на ремонт. Любимый школьниками летательный аппарат и металлическая опора, на которой он установлен, были обследованы общественной организацией «Ветераны авиации», после чего эксперты вынесли диагноз : нуждается в восстановлении.

Воздушное судно установили в память об абсолютном чемпионе СССР по высшему пилотажу Владимире Мартемьянове. В своё время он летал точно на таком же аппарате.

Когда самолёт вернётся на своё законное место - пока неизвестно.

Фото: пресс-служба городской администрации.



Кристина Личко