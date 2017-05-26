Торговый парк "Сотка" открывает фруктово-овощную ярмарку
26 Май. 2017, 9:48
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В субботу 27 мая в Кемерове на летней площадке торгового парка "Сотка" откроется традиционная фруктово-овощная ярмарка.
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