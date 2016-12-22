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Ярмарка текстиля

20 Дек. 2016, 21:44
127 просмотров

Здоровый  сон  -  один  из  элементов  счастья.  Хотите  сделать  жизнь  лучше  -  купите  новое  постельное  бельё.  На  Ярмарке  Текстиля  в  Лапландии  -  огромный  выбор. 

Светлана Дорофеева, менеджер выставки «ярмарка текстиля»: «На  нашей  ярмарке  представлены  комплекты  постельного  белья  российских  производителей  из  натуральных  материалов.  Это  хлопок.  Комфортный  сон  вам  обеспечен».

Бязь,  сатин,  поплин.  Любой  цвет  и  рисунок.  Бюджетные  и  роскошные  подарочные  варианты.  Для  полноценного  ночного  отдыха. Здесь  есть  даже  комплекты  постельного  белья  из  тенсела,  материала  премиум-класса.  Это  ткань  из  эвкалиптового  волокна.  Гладкая,  как  шёлк,  теплая  и  гип аллергенная. Сделают  спальню  уютней  и  одеяла  с  наполнителями  из  шёлка,  бамбука,  кашемира  и  маиса,  а  также  шерстяная  классика  -  из  козьего  пуха,  овечьей  и  верблюжьей  шерсти.  Для  сладкого  сна  -  подушки  любой  степени  мягкости. На  Ярмарке  есть  и  покрывала,  и  пледы  и  полотенца.  Не  забыли  и  про  новогодние  комплекты.  И  про  домашний  трикотаж  для  женщин.

Галина Романова, покупательница: «Ярмарка  -  супер! Очень  разнообразная,  яркая. Хорошее  постельное  бельё  -  и  спится  лучше»! 

«Ярмарка  Текстиля»  открыта  с  10  утра  до  8  вечера  на  третьем  этаже  торгового  центра  «Лапландия».


О.Кусакина,

Тэги: Ярмарка текстиля
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