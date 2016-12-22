Здоровый сон - один из элементов счастья. Хотите сделать жизнь лучше - купите новое постельное бельё. На Ярмарке Текстиля в Лапландии - огромный выбор.

Светлана Дорофеева, менеджер выставки «ярмарка текстиля»: «На нашей ярмарке представлены комплекты постельного белья российских производителей из натуральных материалов. Это хлопок. Комфортный сон вам обеспечен».

Бязь, сатин, поплин. Любой цвет и рисунок. Бюджетные и роскошные подарочные варианты. Для полноценного ночного отдыха. Здесь есть даже комплекты постельного белья из тенсела, материала премиум-класса. Это ткань из эвкалиптового волокна. Гладкая, как шёлк, теплая и гип аллергенная. Сделают спальню уютней и одеяла с наполнителями из шёлка, бамбука, кашемира и маиса, а также шерстяная классика - из козьего пуха, овечьей и верблюжьей шерсти. Для сладкого сна - подушки любой степени мягкости. На Ярмарке есть и покрывала, и пледы и полотенца. Не забыли и про новогодние комплекты. И про домашний трикотаж для женщин.

Галина Романова, покупательница: «Ярмарка - супер! Очень разнообразная, яркая. Хорошее постельное бельё - и спится лучше»!

«Ярмарка Текстиля» открыта с 10 утра до 8 вечера на третьем этаже торгового центра «Лапландия».