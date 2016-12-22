Кемеровчане назвали сына в честь участкового

Наградная ономастика - такого раздела официальная филология ещё не знает. А вот в жизни подобное случается. Необычная награда за труд. В знак благодарности кемеровчане назвали своего первенца в честь участкового, который помог им решить застарелую проблему с соседями. Теперь инспектор приходит по привычному адресу не для того, чтобы усмирить пьяную дебоширку. Роман Свиридов навещает своего крохотного тезку.

Теперь только эти милые слуху звуки нарушают покой в квартире Бабкиных. Тишина! О ней супруги не просто мечтали, буквально воевали с неадекватной соседкой, которая постоянно устраивала пьяные дебоши.



Маргарита Бабкина: «Меня не столько шум смущает, я переживала, что он туда к ним ходил, мало ли какие там личности, то один с ножом кинется, я больше за это переживала».



Дмитрий Бабкин: «Ну а у меня было принципиально, чтобы была тишина, чтобы перед рождением ребенка было спокойно жить».

Когда Дмитрий понял, что в одиночку перевоспитать вечно пьяных соседей не получится, обратился к участковому. Инспектор к проблеме молодой семьи подошел неформально.



Роман Свиридов, участковый: «Старался помочь этому человеку, он обращался неоднократно. Я обещал разобраться подробно, обещал этому человеку, чтоб звонил в любое время. Я всегда готов подъехать.

Вразумить буйную хозяйку шумной квартиры удалось к концу ноября - в подъезде многоквартирного дома наконец то наступила долгожданная тишина, и тогда же в семье Бабкиных родился первенец. Сына молодые родители решили назвать Романом, в честь участкового, который сделал их жизнь безопаснее. Сегодня инспектор Свиридов снова пришел по знакомому адресу, но уже с очень приятной миссией.

Крохотный тезка. Такой награды за свою работу старший лейтенант полиции – не ожидал! Помогать людям – его служба, которую он старается нести честно!