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В Кузбассе нашли работу почти полтора миллиона человек

21 Дек. 2016, 14:58
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25 центров занятости к четверть вековому юбилею. В  администрации  области  чествовали  ветеранов  и  лучших  работников  службы. За  это время проведено  больше 15 тысяч ярмарок вакансий.  Социальных  услуг  и  различных  видов  помощи  оказано на 35  миллиардов  рублей. С ноября  2009 года в области  только  по  программе  содействия  добровольному переселению  соотечественников трудоустроено больше  9  тысяч  человек.  Сегодня  в  центре  внимания  -  профориентация  школьников  и  занятость  инвалидов,  в  частности,  создание  для  них  дистанционных  рабочих  мест.

 

НАТАЛЬЯ ОШКАНОВА РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ КИСЕЛЁВСКА

Ведь  она  была  создана  в  критические  времена,  она  пережила  много  критических  времён. Но, мы  стараемся,  ищем,  помогаем. 

ДЕНИС ШАМГУНОВ,  ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА

За  эти  25  лет.  Мы  подвели  небольшие  итоги.  Было  трудоустроено  1  млн  400  тысяч  человек.  Это  только  благодаря  службе  занятости.  Можно  сказать:  половина  населения  всей  области, почти 300  тысяч  человек  прошли обучение.  35  тысяч  человек  открыли  собственное  дело.  Я  считаю,  это  достойные  результаты.

 


Кусакина

Тэги: Кузбасс, работа в Кузбассе, трудоустройство
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