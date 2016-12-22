В Кузбассе нашли работу почти полтора миллиона человек

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25 центров занятости к четверть вековому юбилею. В администрации области чествовали ветеранов и лучших работников службы. За это время проведено больше 15 тысяч ярмарок вакансий. Социальных услуг и различных видов помощи оказано на 35 миллиардов рублей. С ноября 2009 года в области только по программе содействия добровольному переселению соотечественников трудоустроено больше 9 тысяч человек. Сегодня в центре внимания - профориентация школьников и занятость инвалидов, в частности, создание для них дистанционных рабочих мест.

НАТАЛЬЯ ОШКАНОВА РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ КИСЕЛЁВСКА Ведь она была создана в критические времена, она пережила много критических времён. Но, мы стараемся, ищем, помогаем. ДЕНИС ШАМГУНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА За эти 25 лет. Мы подвели небольшие итоги. Было трудоустроено 1 млн 400 тысяч человек. Это только благодаря службе занятости. Можно сказать: половина населения всей области, почти 300 тысяч человек прошли обучение. 35 тысяч человек открыли собственное дело. Я считаю, это достойные результаты.



Кусакина