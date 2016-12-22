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В Кузбассе стартует проект «Детские Вести»

21 Дек. 2016, 15:08
198 просмотров

На кузбасском телевидении большая премьера: 21 декабря на канале «Россия 24» выйдет в эфир программа «Детские Вести Кузбасс». Это совместный проект нашей телерадиокомпании и академии успеха «Атмосфера». Он представляет собой своеобразный творческий отчёт воспитанников нашей школы. Почти полгода ребята изучали основы тележурналистики, операторское, режиссёрское мастерство, снимали сюжеты. Путём закрытого кастинга выбраны ведущие выпуска новостей. Кому доверили ведение – узнаете сегодня в конце дня, не пропустите.


Тэги: Вести 24, дети, детские вести
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