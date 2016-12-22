Началось голосование за участников конкурса «Отдыхай на всю катушку»

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Провести сказочные выходные в первом пятизвёздночном отеле, с видами из окна которого любовались многие известные люди, а также и поужинать в ресторане «Порт 42» - можно! ГТРК «Кузбасс» и Томь River Plaza Hotel проводят конкурс, принять участие в котором, мог каждый, кто умеет развлекаться! Теперь кузбассовцы, которые любят отдыхать и делают это ярче всех, вышли в финал. На нашем сайте вести42 точка ру началось голосование. Судьбу счастливчиков, которые проведут новогодние каникулы в сказке, определите вы, наши телезрители! Ждём вашего участия.



