Синоптики объявили в Кузбассе штормовое предупреждение

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Погода в нашей сибирской детализации весьма изменчивая и капризная дама, с которой трудно договориться о приятном времяпровождении на открытом воздухе. Особенно нынешней зимой говорить о стабильных отношениях не приходиться. Холод, снег, метели, резкие колебания температуры - мало добавляют оптимизма при выходе на улицу. К тому же наступил зимний солнцеворот, он же день зимнего солнцестояния с самой длинной в году ночью - по наблюдениям наших предков день очень погибельный и холодный. Мудрость древних подтверждают и синоптики - к вечеру ожидается усиление ветра до 20 м/с, власти говорят о штормовом предупреждении.

Наталья Полуэктова, синоптик: В ближайшие дни нас ожидает похолодание, причем существенное похолодание. Среда день еще будет относительно теплым …-4…-7 дневные температуры, а вот в ночь отметки уже начнут понижаться. Основная температура ожидается минус…-25…- 30 , по серверу области будут еще холоднее…- 32…-37 , а юг будут в более тёплом расположении…- 16…- 21. И все выходные мы ожидаем, что будут очень морозными.

В свои права вступил антициклон, наш сибирский привычный, поэтому нас ожидает морозная сибирская погода. Суббота будут очень холодным днём ночные отметки будут достигать…- 33…-35, местами даже может понизиться до …-43, а дневные тоже будут в пределах …-30…- 35 И очередное потепление мы ожидаем в воскресенье. Там подойдет к нам теплый сектор циклона, дневная температура будут уже в пределах …-17…-22.



