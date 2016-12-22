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В Кемерове водителей фур спасли из снежного плена

21 Дек. 2016, 17:18
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Дорожники продолжаются сражаться с последствиями сильнейшего снегопада, который обрушился на областной центр. Коммунальщики работают круглосуточно, на дороги вышло более 200 рабочих, в их распоряжении 116 единиц техники, сообщили в городской администрации.

Уборка ведётся в каждом районе, применяется обработка противогололёдными материалами . За прошедшие сутки помощь оказали водителям 10 большегрузов, которые попали в снежный капкан на Логовом шоссе, улицах Терешковой, Макаренко, Бийской, Черноморской и Грузовой.
- Спецтехника Кемеровской службы спасения находится в полной боевой готовности. При поступлении сигналов о забуксовавших фурах на место происшествия будут направлены экипаж спасателей и тягач, - уточнили в ведомстве.


Тэги: Кемерово, уборка снега, снегопады, ЖКХ, дороги
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