Пьяных кузбассовцев не пустят праздновать Новый год на площадях

Начальник областного полицейского главка генерал-лейтенант полиции Юрий Ларионов провёл селекторное совещание по обеспечению общественного порядка в период новогодних праздников.

Охранять кузбассовцев в главную ночь года будет 2.000 полицейских, им помогут свыше сотни сотрудников управления федеральной службы войск национальной гвардии. Задействуют также казаков, дружинников и сотрудников частных охранных организаций. Предположительно в ночь на 1 января отмечать Новый год на улицах будет 65 с лишним тысяч жителей региона.

- Лица в состоянии алкогольного опьянения на территорию проведения массовых мероприятий не будут допущены. Сотрудники полиции не пропустят в места проведения торжеств тех, кто принесет с собой напитки в стеклянной таре, оружие и другие запрещенные предметы, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.