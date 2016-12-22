Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
22 Декабря 2016 Кемерово
2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
← 2015
Версия для печати

Пьяных кузбассовцев не пустят праздновать Новый год на площадях

21 Дек. 2016, 18:02
512 просмотров

Начальник областного полицейского главка генерал-лейтенант полиции Юрий Ларионов провёл селекторное совещание по обеспечению общественного порядка в период новогодних праздников.  

Охранять кузбассовцев в главную ночь года будет 2.000 полицейских, им помогут свыше сотни сотрудников управления федеральной службы войск национальной гвардии. Задействуют также казаков, дружинников и сотрудников частных охранных организаций. Предположительно в ночь на 1 января отмечать Новый год на улицах будет 65 с лишним тысяч жителей региона. 

- Лица в состоянии алкогольного опьянения на территорию проведения массовых мероприятий не будут допущены. Сотрудники полиции не пропустят в места проведения торжеств тех, кто принесет с собой напитки в стеклянной таре, оружие и другие запрещенные предметы, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. 


Тэги: Новый год, полиция, охрана порядка, пьянство
Все новости раздела «Общество»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2016
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица