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«Дети Кузбасса - детям Сирии»

21 Дек. 2016, 20:49
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    Сегодня со всех уголков региона в областной военкомат идут машины с гуманитарным грузом. Сотрудники департамента социальной защиты населения и военные принимают посылки. Жители региона откликнулись на призыв областных властей присоединиться к акции «Дети Кузбасса - детям Сирии». Главная цель - помочь сирийцам и поддержать авторитет России на международном уровне. Среди тех, кто внес свой вклад труженик тыла 89-летний кемеровчанин Леонид Шемаров . В школах Кузбасса тоже подготовили подарки сирийским ребятишкам. Например, в Кемерове собрали целую коробку мягких игрушек.
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    <b><i>Наталья Круглякова, начальник департамента социальной защиты: «Это детская одежда, канцтовары, новогодние сувениры. Это и вещи для взрослых. Откликнулись все города и районы. Кузбассовцы всегда принимают участие в поддержке тех, кто оказался в беде». </i></b>
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