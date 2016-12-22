235 просмотров

<p style="text-align: justify;">

Сегодня со всех уголков региона в областной военкомат идут машины с гуманитарным грузом. Сотрудники департамента социальной защиты населения и военные принимают посылки. Жители региона откликнулись на призыв областных властей присоединиться к акции «Дети Кузбасса - детям Сирии». Главная цель - помочь сирийцам и поддержать авторитет России на международном уровне. Среди тех, кто внес свой вклад труженик тыла 89-летний кемеровчанин Леонид Шемаров . В школах Кузбасса тоже подготовили подарки сирийским ребятишкам. Например, в Кемерове собрали целую коробку мягких игрушек.

</p>

<p style="text-align: justify;">

<b><i>Наталья Круглякова, начальник департамента социальной защиты: «Это детская одежда, канцтовары, новогодние сувениры. Это и вещи для взрослых. Откликнулись все города и районы. Кузбассовцы всегда принимают участие в поддержке тех, кто оказался в беде». </i></b>

</p>



