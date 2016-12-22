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В Кузбассе ожидается температура ниже 40 градусов

22 Дек. 2016, 14:42
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Специалисты Кемеровского Гидрометцентра рассказали о том, какая погода ожидает жителей области в ближайшие выходные.    

В ночь на пятницу будет около …-25…-30, по северу 33-38 мороза,  по югу …-15…-20. В дневные часы ... -16...-21, на севере области ...-24...-29, а на юге ... -6...-11. Ветер подует  северо-восточный с переходом на западный, порывы могут достигать 16 метро в секунду. Прогнозируются метели и снегопады. Ночью ударит мороз: ... -26...-31, при прояснениях до ...-41.  

В субботу столбик термометра будет на отметках... -20...-25, местами до ...-30, по югу ...-12...-17. Ночью ...-22...-27, местами 33 мороза. Потепление придёт в воскресенье, но принесёт с собой метели и снег. Температура воздуха днём... -9...-14, в ночь на понедельник ...-20...-25, местами около 27-32.

- В понедельник сохранится по области небольшой снег, западный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбик термометра повысится до ...-15...-20, ночью ожидается в пределах ...-27...-32, местами ...-20... -25, - сообщают синоптики. Они отметили, что во вторник морозная погода сохранится. 

          

 


Тэги: Кузбасс, зима, погода
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