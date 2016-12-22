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В Кемерове отменили ярмарку на площади Советов

22 Дек. 2016, 16:29
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Предновогодняя ярмарка на площади Советов, намеченная на 23 декабря, не состоится, предупредили в пресс-службе городской администрации.  

В областной столице из-за сильных морозов сельскохозяйственную ярмарку пришлось перенести. Мероприятие должно было состояться 23 декабря, но теперь его передвинули на 27 декабря. В Кемеровском Гидрометцентре в ближайшие дни прогнозируют серьёзное похолодание: в ночные часы температура воздуха в отдельных районах региона опустится ниже 40 градусов. В столице Кузбасса 23 декабря ожидается...-24.   


Тэги: Новый год, площадь Советов, ярмарка, морозы, зима
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