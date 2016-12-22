В Кемерове отменили ярмарку на площади Советов

150 просмотров

Предновогодняя ярмарка на площади Советов, намеченная на 23 декабря, не состоится, предупредили в пресс-службе городской администрации.

В областной столице из-за сильных морозов сельскохозяйственную ярмарку пришлось перенести. Мероприятие должно было состояться 23 декабря, но теперь его передвинули на 27 декабря. В Кемеровском Гидрометцентре в ближайшие дни прогнозируют серьёзное похолодание: в ночные часы температура воздуха в отдельных районах региона опустится ниже 40 градусов. В столице Кузбасса 23 декабря ожидается...-24.



