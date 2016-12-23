Где продают опасную для жизни пиротехнику?

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Сегодня в Кузбассе снова проверяли магазины, торгующие пиротехникой. Праздничные фейерверки не просто украшение праздника, по сути это – взрывчатка, которая может натворить немало бед. Об этом лишний раз напомнила трагедия, которая произошла в Мексике. Специалисты рекомендуют соблюдать технику безопасности, покупать только сертифицированные салюты в специализированных магазинах. Их по области 159, адреса размещены на сайте департамента потребительского рынка.

Вероника Трихина, начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка: «Если вы видите, что на рынке, с рук, в ларьках реализуют – не покупайте! И конечно, пиротехнические изделия у нас не продаются детям до 16 лет. Будьте внимательны и смотрите дома за детьми».



