Более полумиллиона рублей выручено на Рождественском благотворительном аукционе в Кемерове

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Он проводится в регионе уже в 12-ый раз. Студенты из колледжей и техникумов представили почти 2 тысячи изделий, которые сделали сами. С молотка продавали символы грядущего года по цене в несколько раз превышающей стартовую. Всего удалось выручить более 500 тысяч рублей. Деньги пойдут на лечение тяжелобольных ребятишек.

Наталья Кононова, участница аукциона: «Я считаю – без нашего участия не обойдется. А потом, посмотрите какая красота – это все сделано руками детей».



