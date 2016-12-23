Никас Сафронов подарил Кузбассу свои картины

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Известный российский живописец Никас Сафронов в восторге от кузбассовцев! Заслуженный художник России привёз в Кузбасс персональную выставку «Избранное». Кемерово стал первым сибирским городом, где можно познакомиться с творчеством мастера. На встрече в областной администрации было дано поручение на январских каникулах организовать бесплатные посещения экспозиции для воспитанников губернаторских учреждений. Сафронов, который приехал к нам не впервые, подарил 2 картины и подчеркнул, что считает Кузбасс самым лучшим в стране местом для отдыха и вдохновения, прежде всего, благодаря доброжелательности жителей.

Никас Сафронов, заслуженный художник РФ: «Сегодня всё искусственное, но здесь все настоящее, и конечно, с Аманом Тулеевым. Потому что это величайший исторический человек. Таких очень мало людей. С позитивным профессионализмом. С осознанием того прошлого, настоящего и будущего».



