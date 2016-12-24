В Кузбассе наградили победителей «Созвездия мужества»

В Кемерове наградили победителей Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей. Чествовали лучших в конкурсах профессионального мастерства: врачей МЧС, пожарных, спасателей, водолазов, кинологов, горноспасателей и других. Так же среди награжденных журналисты и фотокорреспонденты.

Диплом первой степени регионального этапа конкурса получила моя коллега – Анастасия Уланова, и за третье место корреспондент «Радио России Кузбасс» Юлия Матющенко. Добавлю, что ранее в Москве состоялось церемония награждения федерального этапа фестиваля. Среди лучших в стране оказались двое кузбассовцев: Анатолий Иванов, командир отделения Прокопьевского военизированного горноспасательного отряда и журналист Лариса Максименко.

Андрей Андреев, директор ГТРК «Кузбасс»: МЧС для нас это коллеги с которыми работаем в самых сложных, тяжелых порой ситуациях, и этот тот партнер на которого всегда можно положиться. И я надеюсь, что и мы такая же надежная опора для МЧС.