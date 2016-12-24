Новокузнецк вспомнил человека-эпоху

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Сегодня в Кузбассе вспоминают Николая Ермакова, первого секретаря обкома КПСС, первого секретаря новокузнецкого горкома. Про него говорили: человек – эпоха. В Новокузнецке состоялся торжественный прием памяти, посвященный 90-летию со дня рождения почетного гражаднанина Кемеровской области. История Южной столицы середины шестидесятых-восьмидесятых годов прошлого века неразрывно связана с Ермаковым. Все масштабное строительство угольных и металлургических предприятий, жилых домов и социальных объектов Ермаков контролировал лично, стараясь воплотить в жизнь яркие архитектурные идеи и избежать безликой застройки.

Юрий Журавков, заслуженный архитектор: «Это был счастливый случай в жизни для меня и тех, кто жил в это время. Повезло, потому что с Николаем Спиридоновичем было сложно работать, потому что со временем он стал в архитектуре разбираться больше, чем мы сами. И он тщательно прослеживал всю ситуацию от начала проектирования до реализации».



