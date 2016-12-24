В Кемерове прошёл Рождественский аукцион

Рождественский аукцион – это и повод почувствовать себя волшебником, а также возможность подарить больному ребенку шанс на выздоровление. Добрые дела участники начали творить до открытия торгов.

Участница аукциона: «Во-первых, потому что скоро праздник, во-вторых это все-таки благотворительность, я считаю – без нашего участия не обойдется. А потом – посмотрите какая красота – это все сделано руками детей.

На аукционе можно было купить ароматную выпечку, например, вот такой рождественский пряничный домик.

Оксана Королёва, студентка Яшкинского техникума технологии и механизации: «Весь техникум доволен. Готовили из пряничного теста с медом. Три дня ушло на эту заготовку. Удержаться не скушать самое сложное было.

Не только купить, но и выиграть, на выставке-распродаже для участников организована беспроигрышная лотерея. Приобретая такой билетик, каждый желающий гарантировано получает приз.Больше 2 тысяч товаров из дерева, металла. Поделки, сувениры – некоторые без преувеличения можно назвать произведениями искусства.

Артур Чепкасов, начальник депртамент образования и науки Кемеровской области: «Самое главное – это же эксклюзивный товар. Все, что здесь представлено, вы его не встретите не в одном магазине города. Это не Китай, это не какие-то производители. Это сделано руками. То есть эти все поделки, игрушки, товары они несут добрую энергию».

Кузбасский благотворительный марафон в этом году перешагнул 12-тилетний рубеж. За это время было представлено 12,5 тысяч лучших работ студентов и преподавателей протехучилищ, колледжей и техникумов. Сегодня с молотка ушло еще 26 авторских эксклюзивных изделий. Сумма рождественского сбора составила 516 тысяч рублей.