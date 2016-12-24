Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
24 Декабря 2016 Кемерово
2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
← 2015
Версия для печати

В Кемерове прошёл Рождественский аукцион

23 Дек. 2016, 17:00
189 просмотров

Рождественский аукцион – это и повод почувствовать себя волшебником, а также возможность подарить больному ребенку шанс на выздоровление. Добрые дела участники начали творить до открытия торгов. 

Участница аукциона: «Во-первых, потому что скоро праздник, во-вторых это все-таки благотворительность, я считаю – без нашего участия не обойдется. А потом – посмотрите какая красота – это все сделано руками детей. 

На аукционе можно было купить ароматную выпечку, например, вот такой рождественский пряничный домик.  

Оксана Королёва, студентка Яшкинского техникума технологии и механизации: «Весь техникум доволен. Готовили из пряничного теста с медом. Три дня ушло на эту заготовку. Удержаться не скушать самое сложное было. 

Не только купить, но и выиграть, на выставке-распродаже для участников организована беспроигрышная лотерея. Приобретая такой билетик, каждый желающий гарантировано  получает приз.Больше 2 тысяч товаров из дерева, металла. Поделки, сувениры – некоторые без преувеличения можно назвать произведениями искусства.

Артур Чепкасов, начальник депртамент образования и науки Кемеровской области: «Самое главное – это же эксклюзивный товар. Все, что здесь представлено, вы его не встретите не в одном магазине города.  Это не Китай, это не какие-то производители. Это сделано руками. То есть эти все поделки, игрушки, товары они несут добрую энергию».

Кузбасский благотворительный марафон  в этом году перешагнул 12-тилетний рубеж. За это время было представлено 12,5 тысяч лучших работ студентов и преподавателей протехучилищ, колледжей и техникумов.  Сегодня с молотка ушло еще 26 авторских эксклюзивных изделий.  Сумма рождественского сбора составила 516 тысяч рублей.


Диана Синкина, Павел Чернюгов «Вести – Кузбасс», Кемерово

Тэги: Кемерово, Рождественский аукцион
Все новости раздела «Общество»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2016
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица